إجازات الوضع والأمومة تفتح تساؤلات "التأمينات"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما طلبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أرباب العمل المشاركة في استبيان، يهدف لمعرفة تأثير بعض أنواع الإجازات على تمكين عمل المرأة، وذلك عبر رسائل نصية أرسلت على جوالات المستفيدين، أوضح مختصون في سوق العمل الخاص وفي إدارة الموارد البشرية أن الأنظمة المعمول بها حاليا والصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كافيه لجعل بيئة العمل جاذبه للمرأة، ورغم أن بعض أرباب العمل يميزون ضد المرأة المتزوجة التي يتكرر تغيبها خلال إجازات الوضع، إلا أن هذا التمييز يؤثر على بقية الموظفين ويدفعهم للبحث عن جهة عمل أخرى الأمر الذي يكلف رب العمل أضعاف المقابل المادي المدفوع في إجازة الأمومة.

وقال رئيس لجنة سوق العمل السعودية للقطاع الخاص بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري لـ «مكة»، إن المهارة والخبرة هي أهم معايير قبول الموظف لشغل وظيفة بعينها ولكن في حال تساوي العنصرين السابقين بين موظفين رجل وامرأة ربما يفضل بعض أصحاب العمل توظيف الرجل، رغم أن ذلك ليس مشاهدا بوضوح.

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وأضاف أن تعديلات أنظمة العمل من قبل الوزارة منحت المرأة حقوقا كثيرة فيما يتعلق بإجازات الوضع والأمومة والعدة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في جعل بيئة العمل جاذبة للنساء.

من جانبه أوضح الخبير في إدارة الموارد البشرية نواف الضبيب للصحيفة أن صاحب العمل الذي يجعل بيئة عمله جاذبة وملائمة لعمل المرأة يستفيد من استقطاب كفاءات نسائية منتجه تخدم سير العمل، لا سيما وأن مستوى التنافسيه العالي بين النساء أعلى منه لدى الرجال بسبب ارتفاع نسبة البطاله بينهم، وهذا يجعلهن يبذلن جهودا كبيرة لإثبات كفائتهن وجدارتهن بالعمل، وهذا ينعكس على أدائهن بزيادة في الانضباط والإنتاجية.

وأضاف الضبيب أن رب العمل الذي يتعسف أو يميز ضد النساء أثناء مرورهن بظروف خاصة كالحمل والولادة أو ضد المرضى عموما وبالتالي يبني قراره بالعلاوة والترقية بناء على ذلك، يشيع في بيئة عمله جو من عدم الأمان الوظيفي، وهذا يجعل ذوي الكفاءات ممن يرتفع عليهم الطلب يبحثون عن فرص وظيفية أخرى، وهذا من شأنه أن يكلف رب العمل كأتعاب نهاية الخدمة، أضعاف المقابل المادي الذي سيدفعه لموظفة خرجت في إجازة وضع وأمومة.

أبرز عناصر استبيان التأمينات الاجتماعية