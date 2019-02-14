: قال اختصاصي تحسين الشبكات اللاسلكية في شركة “زين” محمد المالك إن شبكة الجيل الخامس “5G” ستمكن مستخدميها من تشغيل 16 فيديو بجودة الـ 4K وبدون تقطيع. وأوضح المالك أن شبكات الجيل الخامس “5G” موجودة الآن في السعودية، ولدى زين 200 برج تدعم الـ “5G”، ولكن حالياً جميع الأجهزة المتوفرة لا تدعم هذا التردد. كما أوضح أنه في شبكات “5G” لا يوجد استخدام عادل..، مثل باقي الشبكات القديمة، حيثُ سيستمتع المستخدم بإنترنت تصل سرعته إلى حد 800 ميغابت في الثانية. يُذكر أن شبكات الجيل الخامس “5G” تُعد أسرع شبكات الاتصال حاليا في العالم، ويرى بعض الخبراء أنها ستأتي بصورة مختلفة كلياً وستغير من وجه العالم بأكمله.



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كانت هذه تفاصيل خبر اختصاصي: شبكة “5G” تتيح تشغيل 16 فيديو بجودة 4K دون تقطيع.. ولن تحوي “الاستخدام العادل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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