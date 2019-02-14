تحديث “ثوري” في خدمة الخرائط “جوجل ماب”

: تعكف شركة “غوغل”، في الوقت الحالي، على إطلاق تحديث “ثوري” في خدمة الخرائط “غوغل مابس”، لكن هذه الميزة الدقيقة في الإرشاد إلى الأمكنة لن تكون متاحة عما قريب. ويعتمد التحديث على ما يعرف في الوسط التقني “بالواقع المعزز”، من خلال الاعتماد على عدسة كاميرا الهاتف في الإرشاد إلى الاتجاه الصحيح أثناء التنقل. وتقوم تقنية الواقع المعزز على إسقاط صور وأجسام ومعلومات على الصور الحقيقة التي يراها المستخدم في الأجهزة الإلكترونية. وبعد إضافة الميزة، سيكون بوسع المستخدم أن يرى صورة الشارع في التطبيق، وفضلا عن ذلك..، ستظهر عدة أسهم عريضة حتى تدل الشخص الذي يمشي إلى المكان الذي يريده. وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن غوغل كانت قد أعلنت عن هذه الخاصية خلال مؤتمر أقيم العام الماضي، ويجري إخضاع الميزة للتجربة في الوقت الحالي بالتعاون مع عدد من المختصين. وتحصل المشاكل بكثرة في خدمة “غوغل مابس” حين تضعف إشارة الانترنت، وغالبا ما ينبه التطبيق إلى السير في الاتجاه الخطأ، لكن هذا الأمر غير كاف بحسب مستخدمين. ويرتقب أن تساعد هذه الخاصية من يستخدمون خرائط غوغل حتى يصلوا مشيا إلى وجهاتهم، فحين تتبقى مسافة من مئة متر أو عشرات الأمتار، يخفق “غوغل” أحيانا في الإرشاد إلى المكان المقصود.



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