شكرا لقرائتكم خبر عن معرض متنقل لإبراز إنجازات «الدفاع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ، علي بدير (تبوك)

دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري مساء أمس (الأربعاء) المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقه الشمالية الغربية في مدينة تبوك.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات الوزارة. وشهد قائد المنطقة الشمالية الغربية عرضاً عسكرياً متحركاً للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشن المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة، واطلع الشهري على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها.

كما تجول في تلك الأجنحة واستمع لشرح عن مكوناتها العسكرية، مختتما جولته بزيارة جناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني، وقسما للتبرع بالدم.