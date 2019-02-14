فتح الترشيح لجائزة المخترعين والموهوبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين فتح باب الترشح للجائزة بفئتيها «المخترعين» و«الموهوبين» في دورتها السادسة 1440ـ 1441، اعتباراً من الأحد 7 جمادى الأولى الماضي حتى 24 رمضان 1440. وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين فتح باب الترشح للجائزة بفئتيها «المخترعين» و«الموهوبين» في دورتها السادسة 1440ـ 1441، اعتباراً من الأحد 7 جمادى الأولى الماضي حتى 24 رمضان 1440. وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

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