شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يبحث مع سفيري الإمارات واليابان موضوعات إعلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الأربعاء)، في مكتبه بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. كما استقبل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا. وجرى خلال الاستقبالين بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الأربعاء)، في مكتبه بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. كما استقبل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا. وجرى خلال الاستقبالين بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

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