جامعة الطائف تدشن 9 مشاريع رقمية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) دشن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، تسعة مشاريع تقنية أنجزتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة مع بداية العام الحالي 2019، ضمن مشروع «التحول الرقمي 2». دشن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، تسعة مشاريع تقنية أنجزتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة مع بداية العام الحالي 2019، ضمن مشروع «التحول الرقمي 2». وأكد الدكتور زمان أن إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع التحول الرقمي في الجامعة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في جانب تنمية البنية التحتية الرقمية، منوها إلى سعي الجامعة لتفعيل توجهات الرؤية القائمة على دعم التحول الرقمي على مستوى الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال لمفهوم الحكومة الذكية.



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