شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره العماني نتائج اجتماعات سلطات الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الأربعاء)، مع وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود البوسعيدي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات سلطات الحدود من الدرجة الأعلى في البلدين.

وعقد الوزيران جلسة محادثات رسمية حضرها نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، والمستشار في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

ومن الجانب العماني وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية محمد الزرافي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين.