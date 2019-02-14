شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: أوهام النظام الإيراني بتركيع العرب لن تحدث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن نظام الملالي استولى على الحكم في ايران منذ أربعين عاماً، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعاً في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الإقتصادية والبشرية، مؤكدا أنه ولايزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الارهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس) أن قيادة المملكة طالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ عام ١٩٧٩ عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ ضعف نظيره في إيران بعد ان كانا متساويين في عام ٧٩م".

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، "الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له بدلا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة.

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وشدد على أن النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب وهو ما لن يحدث، وخطابهم الطائفي كشف عن نفسه وبعد أربعين عاما لم تعد أوهام هذا النظام تنطلي على أحد".

وتساءل الأمير بأنه هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربياً وينصاع له الإيرانيون؟ أم أن خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب. إن الشعوب العربية الأبّية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى.

وأشار إلى أن النظام يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة، مبينا أنه لا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية.

وكشف أنه في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء أن أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب ايران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم.