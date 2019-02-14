، وفاتان في حادث مروع يعيد مطالب أهالي حقو فيفاء بإنشاء مدارس ثانوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بإيجاد حلول جذرية لتقنين السرعة وردع المتهورين

أعاد الحادث المروع الذي وقع ظهر أمس الأربعاء وراح ضحيته شقيقان في مقتبل عمرهما، أثناء عودتهما من المدرسة، المآسي والأحزان لأهالي حقو فيفاء، مطالبين بافتتاح مدارس، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لتقنين السرعة.

وفي التفاصيل، يخلو حقو فيفاء من مدارس ثانوية للبنين والبنات، ما دفع الطلاب وأجبرهم على التسجيل في المحافظات المجاورة، معرضين أنفسهم لمخاطر الطرق ووسائل النقل، وجاءت المطالبات أيضًا بردع المتهورين، الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب السرعة الزائدة.

وحول الحادث، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 1:21 بعد ظهر أمس الأربعاء بلاغًا عن حادث تصادم على الطريق الجديد حقو فيفاء.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصولهما وجدت في الموقع ثلاث إصاباتهم متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى العيدابي لتلقي العلاج.