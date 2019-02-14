، متدربو مهارات التحكيم: جائزة خادم الحرمين تأكيد لاهتمام القيادة بأهل القرآن ورعايتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال انطلاق الدورة التدريبية المصاحبة بمشاركة 43 متدربًا من جميع مناطق السعودية

أعرب عدد من المتدربين في دورة "مهارات تحكيم المسابقات القرآنية" المصاحبة لفعاليات مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ(21)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة التي سوف تكسبهم ــ بمشيئة الله تعالى ــ الكثير من مهارات وأسس تحكيم المسابقات القرآنية.

وأكد المتدرب الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن ايدي، الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، أن تأهيل محكمي المسابقات القرآنية ضمن الدورات التي تنظمها الوزارة خطوة مهمة نحو تطوير أداء المحكمين، وتسهم في رفع مستوى المتدرب. مشيرًا إلى أن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز تميَّزت ببرامجها المتنوعة في هذا العام، وهي استمرار لتميزها في الأعوام الماضية.

ونوه المتدرب من منطقة الحدود الشمالية فهاد بن زعل الحارثي بالدور الكبير الذي تقوم به مسابقة الملك سلمان -ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- من خلال تطوير مهارات المحكمين؛ وذلك لاكتساب المهارات التي ينتفع بها المتدرب. مشيدًا بالبرنامج الذي قُدم في يومها الأول.

وأضاف المتدرب الدكتور عادل بن عزيز الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة، أن البرامج التدريبية التي تقوم بها الأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تطوير المتدرب؛ ليكون ذا ناتج معرفي للمعنيين بتحكيم المسابقات القرآنية.

ورفع المشاركون في فعاليات الدورة الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على عنايتهما ورعايتهما لهذه المسابقة التي أضحت معلمًا بارزًا من معالم الخير في مملكتنا الغالية، منوهين في الصدد ذاته بالجهود المتواصلة والخدمات النوعية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الجائزة التي تحمل اسم الملك سلمان ــ حفظه الله ــ.

وكانت الدورة التدريبية الثالثة عشرة على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية قد انطلقت صباح أمس الأربعاء بمشاركة 43 متدربًا ومتدربة من جميع مناطق السعودية، وسط تنظيم متميز وخدمات متكاملة من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة.