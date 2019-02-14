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اختصارًا للطريق وتحت طيش العيال كما يقولون، يستخدم عددٌ من الأولاد في شارع المنصور طريقة للتنقل، دون مبالاة بما قد ينتج عنها وتكون عواقبها وخيمة.
"الخليج 365" حصلت على مقطع فيديو مساء أمس بشارع المنصور يُظهر مجموعة من الأولاد، يركضون بشكل مفاجئ في الطريق دون مراعاة لقواعد السلامة، وتسلقوا إحدى الدينات المخصصة لنقل مياه الشرب المحلاة إذ كاد احدهم يسقط عند محاولته اللحاق بزملائه.
قائد الدينا والذي أسقط في يده لم تفلح محاولاته وطلبه من الأولاد النزول، واستمروا معه في التعلق حتى استوقفتهم إحدى الإشارات المرورية.
بالفيديو .. أولاد يتسلقون مركبة معرضين حياتهم للخطرأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-14
اختصارًا للطريق وتحت طيش العيال كما يقولون، يستخدم عددٌ من الأولاد في شارع المنصور طريقة للتنقل، دون مبالاة بما قد ينتج عنها وتكون عواقبها وخيمة.
"الخليج 365" حصلت على مقطع فيديو مساء أمس بشارع المنصور يُظهر مجموعة من الأولاد، يركضون بشكل مفاجئ في الطريق دون مراعاة لقواعد السلامة، وتسلقوا إحدى الدينات المخصصة لنقل مياه الشرب المحلاة إذ كاد احدهم يسقط عند محاولته اللحاق بزملائه.
قائد الدينا والذي أسقط في يده لم تفلح محاولاته وطلبه من الأولاد النزول، واستمروا معه في التعلق حتى استوقفتهم إحدى الإشارات المرورية.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
01:22 AM
استمروا في التعلق بها حتى استوقفتهم إشارة مرورية
اختصارًا للطريق وتحت طيش العيال كما يقولون، يستخدم عددٌ من الأولاد في شارع المنصور طريقة للتنقل، دون مبالاة بما قد ينتج عنها وتكون عواقبها وخيمة.
"الخليج 365" حصلت على مقطع فيديو مساء أمس بشارع المنصور يُظهر مجموعة من الأولاد، يركضون بشكل مفاجئ في الطريق دون مراعاة لقواعد السلامة، وتسلقوا إحدى الدينات المخصصة لنقل مياه الشرب المحلاة إذ كاد احدهم يسقط عند محاولته اللحاق بزملائه.
قائد الدينا والذي أسقط في يده لم تفلح محاولاته وطلبه من الأولاد النزول، واستمروا معه في التعلق حتى استوقفتهم إحدى الإشارات المرورية.
، بالفيديو .. أولاد يتسلقون مركبة معرضين حياتهم للخطر ،
المصدر : الخليج 365
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