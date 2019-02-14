، "فيصل بن بندر" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق مشروعات الرياض التنموية ،

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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم والعطاء غير المحدود الذي حظيت به منطقة الرياض مساء أمس بقصر الحكم في حفل تدشين وإطلاق مشروعات الرياض التنموية.
وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: "إن الرعاية الكريمة والعهد الزاهر تجلت في تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله وأدام عزه - لمشروعات تجاوزت قيمتها الـ 82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع" .
وأضاف: "أرفع من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ليد بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت يشهد لها التاريخ بمجد ويثمر حاضرها عطاءً ورخاءً، فأسأل الله العلي القدير أن يديمها ذخرًا للعالمين وقيادة للأمتين وأن يحفظها بحفظه العليم القادر المعين".
"فيصل بن بندر" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق مشروعات الرياض التنمويةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم والعطاء غير المحدود الذي حظيت به منطقة الرياض مساء أمس بقصر الحكم في حفل تدشين وإطلاق مشروعات الرياض التنموية.
وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: "إن الرعاية الكريمة والعهد الزاهر تجلت في تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله وأدام عزه - لمشروعات تجاوزت قيمتها الـ 82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع" .
وأضاف: "أرفع من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ليد بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت يشهد لها التاريخ بمجد ويثمر حاضرها عطاءً ورخاءً، فأسأل الله العلي القدير أن يديمها ذخرًا للعالمين وقيادة للأمتين وأن يحفظها بحفظه العليم القادر المعين".
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
01:17 AM
أكد أنها تجاوزت قيمتها الـ 82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع
رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم والعطاء غير المحدود الذي حظيت به منطقة الرياض مساء أمس بقصر الحكم في حفل تدشين وإطلاق مشروعات الرياض التنموية.
وتفصيلاً، قال أمير الرياض في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: "إن الرعاية الكريمة والعهد الزاهر تجلت في تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله وأدام عزه - لمشروعات تجاوزت قيمتها الـ 82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع" .
وأضاف: "أرفع من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ليد بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت يشهد لها التاريخ بمجد ويثمر حاضرها عطاءً ورخاءً، فأسأل الله العلي القدير أن يديمها ذخرًا للعالمين وقيادة للأمتين وأن يحفظها بحفظه العليم القادر المعين".
، "فيصل بن بندر" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق مشروعات الرياض التنموية ،
المصدر : الخليج 365
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