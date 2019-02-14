، تنبيهان متقدمان للأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تؤدي لشبه انعدام للرؤية بالشمالية والجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت المدينة ونجران والشرقية بعوالق ترابية وضباب.. وتستمر الحالات حتى عصر الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن متقدمَيْن لمنطقتَيْ الجوف والحدود الشمالية، وتنبيهات لمناطق المدينة المنورة والشرقية ونجران ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" إن منطقة الجوف تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات والجوف والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس.

كما أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس.

وذكرت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة المدينة لمنورة أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة ينبع والرايس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الثامنة من صباح الخميس.

كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة نجران بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتشمل الحالة نجران وشرورة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الـ12.00 ظهر الخميس.

وكذلك نبَّهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة. وتشمل الحالة جدة وذهبان وثول ومستورة، والطريق الواصل إلى منطقة المدينة المنورة، والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ3.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 عصر الخميس.>

