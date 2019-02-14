، انطلاق المعرض المتنقل الثالث لتطوير وزارة الدفاع في المنطقة الشمالية الغربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومديري الدوائر الحكومية والأهالي

دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، أمس، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قادة القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة تبوك ومديري الدوائر الحكومية، وجمع من أهالي المنطقة، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز بتبوك ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وقبيل تدشين المعرض، شاهد الحضور عرضاً عسكرياً متحركاً للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة.

واطلع اللواء الشهري على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، كما تجول قائد المنطقة الشمالية الغربية في الأجنحة واستمع لشرح عن مكوناتها العسكرية، ليختتم جولته بزيارة لجناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني وقسم التبرع بالدم.

وقد شهد رُكنا الصواريخ والطائرات في جناح القوات الجوية إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل الزوار، فيما شهد ركن تجربة الرماية في جناح القوات البرية إعجاب زوار المعرض.

في حين استوقفت الزوار لوحة "الوفاء" التي ضمت أسماء وصور الشهداء، وتأملوها كثيراً.

والجدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار والعوائل يومياً في الفترة المسائية من الساعة الرابعة ولمدة خمسة أيام ابتداءً من أمس الأربعاء، في حين سيكون دخول الزوار للمعرض من البوابتين الثانية والسادسة.