، خادم الحرمين يوجِّه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالرياض ،

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بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.
خادم الحرمين يوجِّه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
12:45 AM
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
12:57 AM
ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال بمناسبة تدشين المشاريع التنموية بالمنطقة
بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.
، خادم الحرمين يوجِّه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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