، أمير الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة.. ويرأس الاجتماع التنموي بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل القادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والمواطنين

بدأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، جولاته التفقدية بزيارة محافظة العويقيلة، والتي استهلها باستقبال القادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.

وعبّر خلال جولته التفقدية في محافظة العويقيلة، عن سروره بزيارة المحافظة والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم وما عبّروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة لكل المحافظات وفي مختلف المناطق.

وأضاف بقوله: إن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فستعقبها زيارات تفقدية أخرى والهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير كل الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة أمير المنطقة، وشملت جولته زيارة عددٍ من الأهالي في منازلهم حيث قام بزيارة : فهد بن ماضي المجول، وكاتب المليحاء، وشبلي المعكلي.

رافقه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري، ومحافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية.

كما رأس أمير منطقة الحدود الشمالية أمس في مقر محافظة العويقيلة، الاجتماع التنموي بحضور عددٍ من مديري الإدارات التنموية.

وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتهيئة الخدمات التي ستُسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم.

وبحث مع المجتمعين آليات عمل برنامج التوطين في المحافظة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، فيما ناقش موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، اتخذ حيالها التوصيات اللازمة.