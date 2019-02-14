، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي.. و"المالكي": 22 ملعبًا موزعة بأنحاء ينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المهرجان يُسهم في شغل أوقات فراغ الشباب وتعزيز العلاقات بين فئات المجتمع

أكد المشرف العام على المهرجان الرياضي السنوي بمدينة ينبع الصناعية مدير عام الخدمات العامة المهندس موسى المالكي، حرص الهيئة الملكية على إقامة مهرجانها الرياضي سنويًا والذي يأتي لتنشيط الحركة الرياضية وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، بما يُسهم في شغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع.

جاء ذلك بعد رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي، مساء أمس حفل افتتاح المهرجان الرياضي السنوي بمدينة ينبع الصناعية الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية، بمشاركة العديد من الفرق الرياضية عن القطاعات الحكومية والصناعية والشركات الخاصة بمدينة ينبع الصناعية.

وأضاف "المالكي" أن انطلاق المهرجان يعد افتتاحًا للأنشطة والفعاليات المجتمعية في مدينة ينبع الصناعية للعام الحالي 2019 ، وبدعم غير محدود من الهيئة الملكية وقياداتها لتلامس ذائقة جميع فئات المجتمع وتُسهم في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "المالكي" إلى أن المهرجان يتميز هذا العام بالتوسع النوعي في الأنشطة والتوسع الجغرافي في المشاركات، وذلك بمشاركة الفرق الرياضية من القطاعات الحكومية بمحافظة ينبع ومحافظة بدر، إضافة إلى شركاء النجاح الدائمين في الشركات الصناعية بالمدينة، مضيفًا أن عدد الجهات المشاركة في البطولة 19 جهة، يشاركون بـ 21 لعبة رياضية من ألعاب كروية، إلى مسابقات الخيل والفروسية، ومن مسابقات القوى البدنية إلى منافسات الرياضة الذهنية من خلال 115 فريقًا رياضيًا، حيث سجل في البطولة أكثر من 2000 لاعب، فيما يحتضن منافسات هذا الكرنفال أكثر من 22 ملعبًا آخر موزعة في أنحاء مدينة ينبع الصناعية ولمدة 50 يومًا.

بعد ذلك، تم عرض فيلم تعريفي عن المهرجان، فيما شاهد الحضور بعد ذلك استعراضًا لطلاب أكاديمية الهيئة الملكية بمشاركة نجوم الرياضة، واستعراضًا آخر للمهارات الرياضية والأكروبات، تلا ذلك أوبريت المهرجان الرياضي، ومن ثم تمت مراسم التدشين الرسمي للمهرجان، واختتم الحفل بعروض الألعاب النارية.