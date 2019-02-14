، "الخثلان": المرأة لا تزوِّج نفسها ولا غيرَهَا.. وولاية الأم في عقد النكاح باطلة ،

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أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، بُطلان ولاية الأم في عقد النكاح.
وأوضح "الخثلان" أن المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا، وقال: "لا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح"، وذلك خلال رده على حكم ولاية الأم في تزويج ابنتها أمس ضمن برنامج يستفتونك.
وأضاف: "المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا؛ فلا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح، وكذلك أيضًا ذوو الأرحام مثل الأخوال مثلاً؛ فهؤلاء لا يصح أن يكونوا أولياء في النكاح؛ لأن الولاية في النكاح خاصة بالأب والعصبة فقط".
واستدل "الخثلان" في هذا الصدد بقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي". مشيرًا إلى أن الولي المقصود به الأب، ثم ما يلي الأب من العصبة، كالابن والجد من قِبل الأب، أو الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام، وبنو الأعمام.. فهؤلاء العصبة، وهم الذين يولَّون عقد النكاح.
"الخثلان": المرأة لا تزوِّج نفسها ولا غيرَهَا.. وولاية الأم في عقد النكاح باطلةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-14
أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، بُطلان ولاية الأم في عقد النكاح.
وأوضح "الخثلان" أن المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا، وقال: "لا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح"، وذلك خلال رده على حكم ولاية الأم في تزويج ابنتها أمس ضمن برنامج يستفتونك.
وأضاف: "المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا؛ فلا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح، وكذلك أيضًا ذوو الأرحام مثل الأخوال مثلاً؛ فهؤلاء لا يصح أن يكونوا أولياء في النكاح؛ لأن الولاية في النكاح خاصة بالأب والعصبة فقط".
واستدل "الخثلان" في هذا الصدد بقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي". مشيرًا إلى أن الولي المقصود به الأب، ثم ما يلي الأب من العصبة، كالابن والجد من قِبل الأب، أو الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام، وبنو الأعمام.. فهؤلاء العصبة، وهم الذين يولَّون عقد النكاح.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
12:20 AM
أكد أن الولاية في النكاح خاصة بالأب والعصبة فقط.. ولا تصح للأخوال
أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، بُطلان ولاية الأم في عقد النكاح.
وأوضح "الخثلان" أن المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا، وقال: "لا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح"، وذلك خلال رده على حكم ولاية الأم في تزويج ابنتها أمس ضمن برنامج يستفتونك.
وأضاف: "المرأة لا تزوِّج نفسها؛ فلا تزوِّج غيرَهَا؛ فلا يصح أن تكون الأم وليًّا في عقد النكاح، وكذلك أيضًا ذوو الأرحام مثل الأخوال مثلاً؛ فهؤلاء لا يصح أن يكونوا أولياء في النكاح؛ لأن الولاية في النكاح خاصة بالأب والعصبة فقط".
واستدل "الخثلان" في هذا الصدد بقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي". مشيرًا إلى أن الولي المقصود به الأب، ثم ما يلي الأب من العصبة، كالابن والجد من قِبل الأب، أو الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام، وبنو الأعمام.. فهؤلاء العصبة، وهم الذين يولَّون عقد النكاح.
، "الخثلان": المرأة لا تزوِّج نفسها ولا غيرَهَا.. وولاية الأم في عقد النكاح باطلة ،
المصدر : الخليج 365
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