، "ابن جلوي" يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 29 دولة

افتتح الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، اليوم الأربعاء، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعة، وذلك بفندق ھيلتون جدة، ويستمر ثلاثة أيام برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وفور وصوله تجول في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 عارض يمثلون 29 دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات، وشركات الطيران، وتقنيات السفر، والسياحة العلاجية والتعليمية، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر، إلى جانب تقديمه فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في ذلك القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة، والتواصل بينهم لتبادل الخبرات والخدمات والقيام بالأعمال التجارية، وأيضًا لتسويق خدماتھم للزوار بشكل مباشر.

بعد ذلك كرّم وكيل محافظة جدة الجهات الراعية والداعمة للمعرض كما تسلم هدية تذكارية بتلك المناسبة.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ومديرة "فور إم" الجهة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، أن تلك النسخة ستقدم للزوار والمهتمين ثماني وجهات سياحية جديدة وھي: ھونج كونج، فنلندا، إسبانيا، موريشيوس، المغرب، كوسوفو، فيتنام، ونيوزيلاندا، ودولة تونس ضيف شرف للمعرض.

من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر، أن ذلك الحدث ينظم للسنة التاسعة على التوالي في وقت يشهد في القطاع نمو سريع بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى أن إدماج قطاع السياحة من ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 سيمكن من تسريع وتيرة ذلك الانتعاش ويرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.