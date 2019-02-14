، صحف "مغربية".. "حمدالله" هل يكون له تواجد مع "الأسود"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغنت بمستوى اللاعب مع "العالمي" وقالت إنه المنقذ

أبدت الصحف المغربية الناطقة باللغة الفرنسية اهتماماً كبيراً بالتألق غير العادي الذي يعيشه اللاعب عبدالرازق حمدالله مع النصر في الوقت الحالي وذلك بعد نجاحه في قيادة فريقه نحو هزيمة الأهلي والفوز بنقاط المباراة الثلاث ومواصلة منافسته للهلال على صدارة الترتيب.

صحيفة "le360" قالت عن اللاعب إنه المنقذ في فريق النصر في الوقت الحالي وإن اللاعب يعد الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف لفريقه وإنه بالفعل صفقة أكثر من رائعة للفريق. كما تساءلت عن إمكانية استعانة المدرب هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي باللاعب في المواجهات القادمة.

صحيفة "lesiteinfo" تغنت باللاعب هي الأخرى حيث قالت إنه يحقق أرقاماً مميزة مع فريقه في الدوري السعودي كما أضافت أن للنصر السعودي أن يشكر اللاعب على ما يقدمه مع الفريق بالإضافة لابن جلدته نور الدين امرابط.

حساب الكرة المغربية والعالمية عبر موقع تويتر وصف اللاعب بالسفاح بعدما رصد أرقامه مع العالمي حيث قال إن اللاعب شارك في 19 مباراة منها 18 مباراة رسمية سجل فيها 22 هدفاً وصنع 7 آخرين كما صنع 21 فرصة للتسجيل وأضاع 7 فرص محققة.