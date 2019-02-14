، محافظ جدة يبحث المواقع المتضررة بيئياً وكيفية معالجتها بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع "الأمين" ورئيس "الأرصاد" ووجه بحصر الأماكن

عقد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور أمين جدة صالح التركي، والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي.

واستعرض محافظ جدة مع الحضور عددا من المواقع المتضررة بيئيا وكيفية معالجة أوضاعها بالشكل العلمي المدروس، وشدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على بيئة جدة نقية ونظيفة، والإبلاغ عن كل ضرر يمسّ المحافظة بيئياً.

ودعا إلى حصر المواقع بحسب درجة الضرر البيئي، ومعالجتها على الفور بتكاتف الجهات ذات العلاقة، مشددا على أهمية الالتزام بما نوقش في الاجتماع للحفاظ على البيئة بكافة جنباتها.

حضر الاجتماع مسؤولو وحدة أعمال المياه بجدة وقطاع حرس الحدود بالمحافظة.