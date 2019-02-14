، شاهد .. طفلة تبكي فرحًا بتتويج والدتها بالمركز الأول في جائزة التعليم للتميز ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الرايقي" حصدت جائزة المشرف التربوي وفازت بسيارة ومبلغ مالي

لم تتمالك هذه الطفلة مشاعرها البريئة حتى انهمرت دموعها فرحة وبهجة بتتويج والدتها بالمركز الأول في فئة المشرف التربوي في حفل جائزة التعليم للتميز، والذي نظمته وزارة التعليم الليلة على مسرح الوزارة بالرياض، برعاية وحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وفي التفاصيل، عبرت والدة الطفلة، المعلمة "أمل محمد الرايقي" من مكتب تعليم خليص بإدارة تعليم جدة عن سعادتها البالغة بعد حصولها على المركز الأول فئة المشرف التربوي والفوز بسيارة ومبلغ مالي.

وأعربت " الرايقي" عن تأثرها بدموع ابنتها الوحيدة وقالت :" لقد كانت فرحتها بي كبيرة والحمد لله والتي ترجمتها بالدموع والبكاء".

واحتفت وزارة التعليم بتكريم الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وذلك برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال حفلها السنوي الكبير الذي أُقيم بمسرح الوزارة بطريق الملك عبدالله في مدينة الرياض.

وشارك وزير التعليم الفائزين والفائزات بالجائزة فرحة التكريم بتغريدة من حسابه بتويتر قال فيها : "شاركت هذه الليلة زملائي وزميلاتي حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة التي عززت التميز في التعليم وعرَّفت بالمتميزين وأبرزت تجاربهم، وأسهَمَت في تطوير أداء منظومتنا التعليمية، أبارك للفائزين والفائزات وإلى مزيدٍ من التميز".



وبلغت قيمة الجوائز أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي جوائز نقدية و26 سيارة قدمتها مجموعة محمد يوسف ناغي وإخوانه.

وبلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام 114 فائزًا وفائزة على النحو الآتي: 20 فائزًا في فئة المرشد الطلابي المتميز، و20 فائزًا في فئة المعلم المتميز، و19 في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، و20 في فئة المشرف التربوي المتميز، و19 فائزًا في فئة العمل التطوعي المتميز، و20 فائزًا في فئة الطالب المتميز، وفائزان في فئة التميز الإداري.