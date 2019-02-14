، وكيل محافظة الأحساء يعزي ذوي الشهيد "الحربي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاد بروحه دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي

قدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، مساء اليوم، تعازيه لذوي شهيد الوطن وكيل الرقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، الذي اُستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل المحافظة لمقر العزاء، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن شكرهم لوكيل محافظة الأحساء على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

