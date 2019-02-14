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قدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، مساء اليوم، تعازيه لذوي شهيد الوطن وكيل الرقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، الذي اُستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال زيارة وكيل المحافظة لمقر العزاء، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن شكرهم لوكيل محافظة الأحساء على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
وكيل محافظة الأحساء يعزي ذوي الشهيد "الحربي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
قدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، مساء اليوم، تعازيه لذوي شهيد الوطن وكيل الرقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، الذي اُستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال زيارة وكيل المحافظة لمقر العزاء، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن شكرهم لوكيل محافظة الأحساء على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
12:01 AM
جاد بروحه دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي
قدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، مساء اليوم، تعازيه لذوي شهيد الوطن وكيل الرقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، الذي اُستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال زيارة وكيل المحافظة لمقر العزاء، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد الحربي عن شكرهم لوكيل محافظة الأحساء على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
، وكيل محافظة الأحساء يعزي ذوي الشهيد "الحربي" ،
المصدر : الخليج 365
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