، بالفيديو.. "العرفج" يحمل رسائل المغردين إلى رئيس هيئة الرياضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعجَّب ممن ينتقدون السعودية مؤكدًا أن هناك مَن يعملون للخراب والدمار

تعجَّب الدكتور أحمد العرفج ممن ينتقدون السعودية، وأكد أن هناك من يعملون للخراب والدمار، ونحن في بلدنا نعمل على التنمية والإعمار.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء كل أربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية" من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

وفي البداية أشار "العرفج" إلى أن بعض المغردين يؤكدون أن 90 % من الإعلاميين الرياضيين هم سبب التعصب، مطالبين بأكاديمية رياضية، تخرج لاعبين ورياضيين.

كما أكد "العرفج" أن هاشتاق "#أماني_في_ثواني" يحمل الكثير من الأفكار والاقتراحات والآراء التي تسهِّل عمل الوزارات من دون تكلفة.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض كتاب "من صفر إلى واحد"، مشيرًا إلى أنه كتاب يعطي معلومات عن الشركات الناشئة، وكيفية صناعة المستقبل.

وفي سياق متصل، أشار "العرفج" قائلاً: "كنت أشرب الشاي في العصر، وأشوف سمو ‫ولي العهد في العلا، وفي الليل في رابغ، وصليت الفجر وفتحت التلفزيون لقيته في مكة.. فسبحان من وهبه هذه القوة والإبداع والحيوية".