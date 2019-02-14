، فرديات "الشقح دق" تنهي عروضها المثيرة.. و"مرعبة" تطير بالمركز الأول ،

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تُوجت الفردية "مرعبة" العائدة ملكيتها إلى بداح بن مناحي بن رثوان بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في فئة فرديات الدق للون الشقح في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية (140 كلم شمال شرقي الرياض).
واحتلت "الموت الحمر" المركز الثاني، وتعود ملكيتها إلى بندر بن جخدب القحطاني. وجاءت "سلطانة" في المركز الثالث، وهي عائدة ملكيتها إلى هادي العمور.
فيما تُوجت كتامة العائدة ملكيتها إلى موسى الموسى بالمركز الرابع، واحتلت الفردية "الناهية" المركز الخامس، وتعود ملكيتها إلى هادي العمور.
من جانب آخر، تستعد فرديات الصفر دق غدًا الخميس لعروضها النهائية أمام لجان التحكيم بعد تجاوزها لجان الفحص الطبية التي تجريها اللجان للفرديات المشاركة في اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان.
فرديات "الشقح دق" تنهي عروضها المثيرة.. و"مرعبة" تطير بالمركز الأولنافل السبيعي الخليج 365 2019-02-13
تُوجت الفردية "مرعبة" العائدة ملكيتها إلى بداح بن مناحي بن رثوان بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في فئة فرديات الدق للون الشقح في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية (140 كلم شمال شرقي الرياض).
واحتلت "الموت الحمر" المركز الثاني، وتعود ملكيتها إلى بندر بن جخدب القحطاني. وجاءت "سلطانة" في المركز الثالث، وهي عائدة ملكيتها إلى هادي العمور.
فيما تُوجت كتامة العائدة ملكيتها إلى موسى الموسى بالمركز الرابع، واحتلت الفردية "الناهية" المركز الخامس، وتعود ملكيتها إلى هادي العمور.
من جانب آخر، تستعد فرديات الصفر دق غدًا الخميس لعروضها النهائية أمام لجان التحكيم بعد تجاوزها لجان الفحص الطبية التي تجريها اللجان للفرديات المشاركة في اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
11:15 PM
الموت الحمر" ثانية و"سلطانة" ثالثة و"كتامة" رابعة و"الناهية" خامسة
تُوجت الفردية "مرعبة" العائدة ملكيتها إلى بداح بن مناحي بن رثوان بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في فئة فرديات الدق للون الشقح في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية (140 كلم شمال شرقي الرياض).
واحتلت "الموت الحمر" المركز الثاني، وتعود ملكيتها إلى بندر بن جخدب القحطاني. وجاءت "سلطانة" في المركز الثالث، وهي عائدة ملكيتها إلى هادي العمور.
فيما تُوجت كتامة العائدة ملكيتها إلى موسى الموسى بالمركز الرابع، واحتلت الفردية "الناهية" المركز الخامس، وتعود ملكيتها إلى هادي العمور.
من جانب آخر، تستعد فرديات الصفر دق غدًا الخميس لعروضها النهائية أمام لجان التحكيم بعد تجاوزها لجان الفحص الطبية التي تجريها اللجان للفرديات المشاركة في اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان.
، فرديات "الشقح دق" تنهي عروضها المثيرة.. و"مرعبة" تطير بالمركز الأول ،
المصدر : الخليج 365
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