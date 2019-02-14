، "صحة الرياض" تبدأ العمل على تجهيز مركز أسنان طبي متخصص بعفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيضم 7 عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية

كشف مدير إدارة طب الأسنان بصحة الرياض الدكتور طلال الزهراني، خلال زيارته لمستشفى عفيف، اليوم، عن توجه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لاستحداث مركز أسنان طبي متقدم في مبنى الوحدة الصحية المدرسية السابق بعد استلام "الصحة" له من وزارة التعليم.

وأوضح "الزهراني" أن "صحة الرياض" تعمل على أن يكون المركز مهيأً على أعلى المستويات المهنية والطبية من خلال تجهيزه بأحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى المواصفات الفنية ودعمه بالكوادر والخبرات الطبية المؤهلة لتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية تجعل منه الاختيار الأمثل للمرضى الباحثين عن دقة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة.

وأضاف أن المركز سيضم سبع عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، كما سيتم تجهيز المركز بوحدة مركزية لتنقية ومعالجة المياه وكذلك قسم للتعقيم المركزي وفقًا لأرقى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى مركز لوحدة للتعليم والتدريب المستمر، لافتًا إلى أن المركز سيقدم خدماته العلاجية الاستشارية والتخصصية للحالات المتقدمة في طب الأسنان.

مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل بن عميرة، بدوره، رفع شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي، على متابعتهم الحثيثة وتسخير كل الإمكانات ليتم افتتاح المركز، وتحقيق مختلف احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المجالات الطبية.