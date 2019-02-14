أبعد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول زوران ماميتش، اللاعبين ( كاريلو، بوتيا، سورياتو والحارس علي الحبسي ) من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.
فيما ضمت القائمة المحترفين الأجانب ( ديجنيك، إدواردو، جيوفينكو وقوميز )
من جانب آخر تم تحويل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن العائد من إصابة الرباط الصليبي إلى بند الاستثمار.
"زوران" يكشف الرباعي الأجنبي للهلال في دوري أبطال آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أبعد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول زوران ماميتش، اللاعبين ( كاريلو، بوتيا، سورياتو والحارس علي الحبسي ) من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.
فيما ضمت القائمة المحترفين الأجانب ( ديجنيك، إدواردو، جيوفينكو وقوميز )
من جانب آخر تم تحويل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن العائد من إصابة الرباط الصليبي إلى بند الاستثمار.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
11:14 PM
حول "عموري" للاستثمار وأبعد "كاريلو والحبسي"
أبعد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول زوران ماميتش، اللاعبين ( كاريلو، بوتيا، سورياتو والحارس علي الحبسي ) من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.
فيما ضمت القائمة المحترفين الأجانب ( ديجنيك، إدواردو، جيوفينكو وقوميز )
من جانب آخر تم تحويل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن العائد من إصابة الرباط الصليبي إلى بند الاستثمار.
، "زوران" يكشف الرباعي الأجنبي للهلال في دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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