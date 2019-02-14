، "زوران" يكشف الرباعي الأجنبي للهلال في دوري أبطال آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حول "عموري" للاستثمار وأبعد "كاريلو والحبسي"

أبعد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول زوران ماميتش، اللاعبين ( كاريلو، بوتيا، سورياتو والحارس علي الحبسي ) من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

فيما ضمت القائمة المحترفين الأجانب ( ديجنيك، إدواردو، جيوفينكو وقوميز )

من جانب آخر تم تحويل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن العائد من إصابة الرباط الصليبي إلى بند الاستثمار.