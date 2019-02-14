“هيئة السوق المالية” تحذر مجدداً: العملات الرقمية ليست معتمدة في المملكة

جددت هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، التحذير من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مشددة على أن هذه العملات ليست معتمدة داخل المملكة.

وقالت الهيئة، التي تُعنى بتنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين، في بيان لها: “إن العملات الرقمية الافتراضية لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة”. يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير بالهيئة كانت قد حذرت في وقت سابق من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (Virtual Currencies)، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.