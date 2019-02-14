الفيصل لـ CNN: العلاقات السعودية – الإسرائيلية ضرب من الخيال.. والتحقيقات جارية بقضية خاشقجي

أكد الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، لمذيعة CNN حول وجود علاقات سعودية – إسرائيلية أنها ضرب من الخيال، وأن “موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة”. وتفصيلاً، قال الفيصل: “التقى الملك سلمان الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف السعودية لم يتغيَّر تجاه فلسطين”.

وأوضح الفيصل ردًّا على سؤال المذيعة عن غياب ولي العهد عن اللقاء بمحمود عباس أن ذلك جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شيء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل. مضيفًا: “الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك”. وسألت المذيعة الأمريكية الفيصل عن مستجدات التحقيقات في قضية خاشقجي فأجاب: “العملية القضائية جارية، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية”. وعلق الفيصل على حديث السيناتور بالكونجرس الأمريكي تيم كين بتحميل السعودية الأسباب حول قضية خاشقجي بناء على تقارير استخباراتية قائلاً: “أعتقد أن على السيناتور أن يطبِّق معياره على كونجرسه وقيادته؛ فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟!”.