المملكة تُسدد 60 مليون دولار قيمة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية لثلاثة أشهر

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضح في بيان له أن هذا المبلغ هو قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019م. وأضاف السفير نقلي أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.