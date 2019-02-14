الربيعة يشكر خادم الحرمين على تدشينه للمشاريع الصحية بالرياض

تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تدشينه مساء اليوم الأربعاء، مشاريع صحية في منطقة الرياض، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة، مقدراً اهتمامه ودعمه – حفظه الله – بالقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
يذكر أن عدد المشاريع الصحية التي دشنت اليوم بلغت 34 مشروعاً، بتكلفة تقدر بـ 791 مليون ريال، وتشمل المشاريع مستشفيات ومدن طبية، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز صحية، ومختبرات، وخدمات مساندة، وأبرز المشاريع، مستشفى في شمال الرياض بسعة 300 سرير، وإنشاء مختبر الغذاء بمدينة الرياض، بالإضافة لإنشاء 30 مركز رعاية أولية بمدينة الرياض ومحافظات الدوادمي وشقراء مرات.
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