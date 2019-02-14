إعلان تشهير رسمي.. “التجارة” تشهِّر بصاحب منشأة في بريدة لإعلانها تخفيضات مضللة للمستهلك...

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة، تختص بتجارة الجملة في المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة بريدة؛ وذلك إثر تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، وإجراء تخفيضات تجارية مضللة للمستهلك. ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة، المتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على محال تجارية عدة بمدينة بريدة، وبالوقوف على مقر المنشأة رصد مراقبو الوزارة قيام المسؤولين عن المنشأة بإجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص، كما تم ضبط مخالفة اختلاف سعر الرف عن الكاشير، وعرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قائمة العرض المعلن، وهو ما يعد تضليلاً للمستهلك. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها على التحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة. هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.