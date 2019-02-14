بدء الرصد الآلي لمخالفة استخدام الجوال وحزام الأمان بالطرق الخارجية

أكد أمن الطرق، البدء في الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

وقال أمن الطرق في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استخدام الهاتف المحمول في اليد أثناء القيادة سبب رئيس من أسباب حوادث السير الجسيمة».

وأضاف :«استكمالًا لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)».

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وكان أمن الطرق قد بدأت تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية.

وأوضح أمن الطرق في بيان اليوم السبت، أن التطبيق في المرحلة الأولى، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 صباحًا، سيكون في 3 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعيًا للحد من الحوادث المرورية.

يُذكر أن قيمة المخالفة على الطرق السريعة ستكون بنفس القيمة داخل المدن؛ حيث ستتراوح ما بين 150 و300 ريال بالنسبة لعدم ربط الحزام، وما بين 500 و900 ريال لاستخدام الجوال أثناء القيادة.