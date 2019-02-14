الهيئة الملكية للعلا تبدأ تلقي طلبات الابتعاث الخارجي

بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، استقبال طلبات الالتحاق في الابتعاث الخارجي، بدءًا من اليوم وحتى 18 مارس المقبل، وتشمل 4 دول عالمية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا.

ويتضمن برنامج الابتعاث 4 مراحل للدراسة هي: «الشهادات الفنية، مرحلة الدبلوم، مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الماجستير»، وتشمل التخصصات المتاحة في البرنامج، خلال المرحلة الثانية، تخصصات رئيسية هي: «السياحة والضيافة، التاريخ وعلوم الآثار والفنون والمتاحف، وتقنيات زراعية»، فيما تشمل التخصصات الفرعية «التصميم الحضري والعمراني، التخطيط البيئي، وإدارة المرافق والخدمات».

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وتتضمن الشروط الأساسية لقبول المتقدمين للبرنامج، أن يكون سعودي/سعودية الجنسية ومن مواليد محافظة العلا، وأن يكون والد أو والدة المتقدم سعودي الجنسية ومن مواليد محافظة العُلا ، وأن يكون المتقدم للبعثة سعودي/سعودية الجنسية وقد درس لمدة لا تقل عن 6 سنوات داخل محافظة العلا.

وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل والشروط الأخرى لبرنامج الابتعاث الخارجي، زيارة الموقع الالكتروني..