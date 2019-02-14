تشمل 4 دول منها أمريكا وبريطانيا
بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، استقبال طلبات الالتحاق في الابتعاث الخارجي، بدءًا من اليوم وحتى 18 مارس المقبل، وتشمل 4 دول عالمية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا.
ويتضمن برنامج الابتعاث 4 مراحل للدراسة هي: «الشهادات الفنية، مرحلة الدبلوم، مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الماجستير»، وتشمل التخصصات المتاحة في البرنامج، خلال المرحلة الثانية، تخصصات رئيسية هي: «السياحة والضيافة، التاريخ وعلوم الآثار والفنون والمتاحف، وتقنيات زراعية»، فيما تشمل التخصصات الفرعية «التصميم الحضري والعمراني، التخطيط البيئي، وإدارة المرافق والخدمات».
وتتضمن الشروط الأساسية لقبول المتقدمين للبرنامج، أن يكون سعودي/سعودية الجنسية ومن مواليد محافظة العلا، وأن يكون والد أو والدة المتقدم سعودي الجنسية ومن مواليد محافظة العُلا ، وأن يكون المتقدم للبعثة سعودي/سعودية الجنسية وقد درس لمدة لا تقل عن 6 سنوات داخل محافظة العلا.
وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل والشروط الأخرى لبرنامج الابتعاث الخارجي، زيارة الموقع الالكتروني..
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية للعلا تبدأ تلقي طلبات الابتعاث الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.