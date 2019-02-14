«مشاريع الدفاع».. مصانع المستقبل لخدمة رؤية المملكة 2030

يعد «مصنع مشاريع الدفاع» أحد مصانع شركة الدفاع التجارية التابعة لـ«تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي» ومقرها الرياض، وتعد شركة «تقنية علم» من الشركات الداعمة لتوطين الصناعة ورفع المحتوى المحلي من خلال استقطابها الخبرات والكفاءات السعودية الشابة من الجنسين؛ لتسند إليهم عديدًا من المهام الخاصة بالشركة، إلى جانب دعم الشباب من خلال ابتعاثهم في دورات داخل المملكة وخارجها؛ لكي يتسنى لهم الوجود في وظائف قيادية في الشركة، وذلك تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030».

ويأتي إنشاء مصنع مشاريع الدفاع المتخصص في تطوير وتصنيع السترات والخوذ وألواح الحماية بجودة عالية ومبتكرة، كإحدى ثمار توجُّه الشركة لتوطين الصناعة المحلية والعسكرية على وجه الخصوص؛ حيث يقدم مجموعة واسعة من حلول الحماية الباليستية للجيش والقطاعات العسكرية والأمنية.

وأعلن مصنع مشاريع الدفاع أنه يعمل من خلال أربعة خطوط رئيسة للإنتاج هي، «خط إنتاج الخوذة الواقية من الرصاص -خط إنتاج ألواح الحماية الواقية من الرصاص - خط إنتاج السترة الواقية من الرصاص -خط إنتاج الملابس والتجهيزات العسكرية».

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ويقوم المصنع بإنتاج عديد من الخوذ العسكرية التكتيكية المطابقة لمثيلاتها في السوق العالمية من حيث جودة التصميم ومستوى الحماية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خوذة الحماية DE-H-02 التي تعد من الخوذ الأقل وزنًا في الأسواق حاليًّا؛ حيث يبلغ وزنها أقل من كيلوجرام واحد وهي مخصصة لرجال العمليات الخاصة، إضافة إلى إنتاج خوذة الحماية DE-H-01 وهي الخوذة التقليدية المستخدمة في معظم جيوش العالم.

وأعلن المصنع أنه يقوم من خلال هذا الخط بإنتاج عديد من ألواح الحماية بمستويات حماية وتصاميم مختلفة، طبقًا لمتطلبات العميل من حيث مستوى الحماية والوزن المطلوب، ومن منتجات المصنع لوح الحماية DE-EP-04 ويعد هذا اللوح من أكثر الألواح فعالية من حيث الحماية وخفة الوزن، ويُعرف عالميًّا باسم ESAPI، ويتم إنتاجه طبقًا للمواصفات العسكرية الأمريكية. إضافة إلى إنتاج ألواح المستوى الرابع IV والمستوى الثالث III طبقًا لمتطلبات المعايير الأمريكية NIJ.01.01.06 وبأوزان منافسة لمثيلاتها في الأسواق العالمية.

ويوفر المصنع من خلال خط الإنتاج احتياجات القطاعات العسكرية والأمنية من سترات الحماية بتصاميم ومستويات حماية مختلفة، ومن منتجات هذا الخط سترة الحماية DE-GEN4-01 التي تأتي طبقًا لمواصفات الجيل الرابع من السترة الأمريكية المطورة IOTV Gen4 التي تتميز عن سابقتها بخفة وزنها وسهولة تصميمها مع الحفاظ على مستوى الحماية نفسها. إضافة إلى عديد من التصاميم المختلفة التي تتناسب مع مهمة كل قطاع ومستوى التهديد الذي يقابله.