السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بالرياض



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف سموه " لقد ظلت الرياض هي سلمان … وسلمان الرياض بكل ما يُعنى من اسم ومكان فالوصف تمثل فيها بالبذل والعطاء " .

واختتم الأمير محمد بن عبدالرحمن تصريحه ، سائلاً الله عز وجل ، بأن يحفظ باني نهضتنا وقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وأن يشد عضده بسمو سيدي ولي العهد الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها .

// انتهى //

01:43ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما حظيت به منطقة الرياض مساء اليوم من تدشين وإطلاق مشاريع تنموية .وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " إن اليوم بكل إنجازاته وعطاءاته امتداداً لمسيرة مباركة جاوزت النصف قرن بتخطيط ورؤية ثاقبة في العاصمة الرياض رسمت ملامح مستقبل الوطن وشهدت على نموه وازدهاره وعاصرت تاريخ أمجاده " .وأضاف سموه " لقد ظلت الرياض هي سلمان … وسلمان الرياض بكل ما يُعنى من اسم ومكان فالوصف تمثل فيها بالبذل والعطاء " .واختتم الأمير محمد بن عبدالرحمن تصريحه ، سائلاً الله عز وجل ، بأن يحفظ باني نهضتنا وقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وأن يشد عضده بسمو سيدي ولي العهد الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها .// انتهى //01:43ت م0326

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