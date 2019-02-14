السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سوريا



جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم, رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سوريا عبد الرحمن مصطفى باشا .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.

ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة بالاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وتوفير كافة الإمكانيات والطاقات في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في جوٍ يكسوه الأمن والأمان والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

من جهته أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سوريا بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، والمشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان، والمشاعر المقدسة، لتسهيل أداء المسلمين مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.

// انتهى //

23:40ت م

0314



جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسالتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم, رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سوريا عبد الرحمن مصطفى باشا .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة بالاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وتوفير كافة الإمكانيات والطاقات في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في جوٍ يكسوه الأمن والأمان والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.من جهته أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج سوريا بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، والمشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان، والمشاعر المقدسة، لتسهيل أداء المسلمين مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.// انتهى //23:40ت م0314

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