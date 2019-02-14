السعودية اليوم / نائب أمير منطقة نجران يستقبل أهالي المنطقة



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزير، نائب أمير منطقة نجران مساء اليوم، أصحاب الفضيلة المشائخ ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية, ومشايخ الشمل, وأهالي منطقة نجران، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.

وأكد سمو نائب أمير نجران، أن مناطق المملكة تشهد مرحلة مهمة من مراحل البناء والتطوير في المجالات كافة، بدعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار سموه، إلى ما حظيت به منطقة نجران من مشروعات تنموية تلامس اهتمام المواطن، بمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لتحقيق التنمية والتطوير للوصول لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وسأل سمو نائب أمير منطقة نجران ، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

// انتهى //

22:49ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزير، نائب أمير منطقة نجران مساء اليوم، أصحاب الفضيلة المشائخ ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية, ومشايخ الشمل, وأهالي منطقة نجران، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.وأكد سمو نائب أمير نجران، أن مناطق المملكة تشهد مرحلة مهمة من مراحل البناء والتطوير في المجالات كافة، بدعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وأشار سموه، إلى ما حظيت به منطقة نجران من مشروعات تنموية تلامس اهتمام المواطن، بمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لتحقيق التنمية والتطوير للوصول لرؤية المملكة ٢٠٣٠.وسأل سمو نائب أمير منطقة نجران ، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //22:49ت م0301

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