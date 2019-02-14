السعودية | بالفيديو.. “المغامسي” يعلق على حادثة “الإفك”.. ويوضح موقفه من تكفير الشيعة!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:38 صباحًا, 14 فبراير 2019 م

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قال الداعية صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا يريد أن يفعل مثل ما فعله غيره في حديثهم وتناولهم لـ “حادثة الإفك” على مدى مئات السنين.

وأضاف: خلال رده على أحد المشاهدين، – في برنامج الأبواب المتفرقة علي قناة mbc – والذي طالبه بالتوضيح صراحة دون تلميح، في حكم من يتهم أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بارتكاب الفاحشة،سواء كانوا الشيعة أو غيرهم: أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء والإنسان لابد أن يكون عاقل ورشيد “.

وتابع قائلا: “لا ينبغي أن أقول قولا، ثم أطالب الآخرين إما أن يقبلوه، وإما أن يكون حكمهم ( كذا وكذا) في إشارة لمن يقول بتكفير من يرمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، لأن هذا الأمر تم في قرون فلا يستطيع “صالح عواد” أو غيره أن يهدمه في لحظة.

ووجه حديث للمشاهد قائلا: هل تريد أن تثبت أن المغامسي مهادن.. ولم يقل الحكم ولم ينطق بكلمة الكفر، وتابع: ” ماذا جنى غيره علي مدار مئات السنين؟.. ما جنوا إلا زيادة في تمسك القوم بأمرهم .. الإنسان يستفيد من أخطاء غيره “.

وأضاف: لم نجلس لنحكم على الناس ونقضي بينهم .. الإنسان يسأل الله السلامة في الحكم على الناس.. ويظهر للناس ما أفاء الله عليه من علم ويبين للناس للحق.. أما الحكم والقضاء مسألة أخرى”.