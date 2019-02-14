شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يشكر القيادة بمناسبة تدشين المشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي: "إن الرعاية الكريمة والعهد الزاهر تجلت اليوم في تدشين سيدي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله وأدام عزه - لمشروعات تجاوزت قيمتها الـ 82 مليار ريال وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع".
وأضاف سموه: "أرفع من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره ليد بنت ثم أعطت وعاهدت ثم أوفت يشهد لها التاريخ بمجد ويثمر حاضرها عطاءً ورخاءً ، فأسأل الله العلي القدير أن يديمها ذخراً للعالمين وقيادة للأمتين وأن يحفظها بحفظه العليم القادر المعين".
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