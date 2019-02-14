شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريسيانيس كارينس، بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.



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