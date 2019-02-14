شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يقلد «العنزي» رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وهنأه سموه العقيد العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين والوطن.
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