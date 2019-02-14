شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يقلد «العنزي» رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، العقيد عارف عايد العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد في قيادة حرس الحدود بالشمالية.

وهنأه سموه العقيد العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين والوطن.