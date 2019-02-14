شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هروب مطلوب «آسيوي» بمنفذ الرقعي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن جوازات منفذ الرقعي تمكنت مساء الإثنين الماضي من ضبط وافد مطلوب في قضية جنائية أثناء محاولته الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، متنكرا في زي عمال صيانة المنفذ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت مصادر أن الجاني لديه قضية جنائية في منطقة تبوك، وتواصلت ”الخليج 365” مع المتحدث الرسمي لشرطة تبوك العقيد خالد الغبان ووعد بموافاتها بتصريح حول الواقعة ولكنه لم يرد حتى مثول الصحيفة للطبع.
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