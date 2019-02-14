شكرا لقرائتكم خبر عن التصدعات تهدد جسر طريق أبو حدرية و«النقل» يطمئن مرتاديه والان نبدء بالتفاصيل

ظهرت العديد من التشققات والتصدعات في أجزاء من خرسانة جسر تقاطع طريق أبو حدرية ( مجلس التعاون الخليجي ) مع طريق الملك فهد (المطار) وأثارت هذه التصدعات مخاوف عابري الطريق خاصة أن الطريق يعد من الطرق الحيوية، وتأكدت هذه المخاوف حينما سقط بعض أجزاء من الغطاء الخرساني خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى ظهور تشققات واضحة في أسفله، وجوانبه وهو ما ينذر بتآكل الخرسانة، في الوقت الذي أكد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عدم وجود مخاوف من استخدام الجسر، موضحا أن التصدعات «غير مؤثرة». وأشار إلى أن معاينة الجسر من جانب مستشار مكلف من قبل الوزارة، أظهرت أن الحالة العامة للجسر جيدة، وأن التصدعات الموجودة فيه بسيطة وسطحية، وغير مؤثرة.

» صيانة فورية

وطالب عدد من مرتادي طريق الملك فهد «المطار» وطريق أبو حدرية بضرورة عمل صيانة فورية للجسر بسبب تصدع أجزاء منه، لافتين إلى أنها تشكل خطرا على مرتاديها وإلى مرور شاحنات وسيارات النقل الثقيل مما يسهل في انهياره ويحدث ما لا يحمد عقباه.

وأشار محمد العبدالله إلى سقوط بعض أجزاء من الغطاء الخرساني بالإضافة إلى ظهور تشققات واضحة في أسفله، وجوانبه، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تدخل من الجهات المختصة قبل أن تتطور المشكلة، مبينا أن التشققات واضحة للجميع في بنية الجسر في كلا الاتجاهين.

» 4 أحياء

وأضاف فهد الرشيدي: إن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) يقع في منطقة حيوية ويرتاده عدد كبير من المواطنين والمقيمين، خصوصًا للمتجهين إلى مطار الملك فهد الدولي، كما أنه قريب من أربعة أحياء وهي حي بدر وحي ضاحية الملك فهد وحي المنار وحي الأنوار. مشيرا إلى أن وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن هذا الكوبري وما يلحقه من تبعات، ونأمل من المسؤولين بفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية التعامل مع هذه الحادثة بشكل جدي وعدم الاكتفاء بالترقيعات البدائية.

» سلامة الجسر

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن الأضرار في جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) بالدمام عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.

» طريقة الإصلاح

وأكد م. الغامدي أنه تمت إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر (الشظايا) لمنع سقوطها على المركبات قبل أسبوعين لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع بعد أن تم اعتماد طريقة الإصلاح لها، مشيرا إلى أن طريقة الإصلاح تشمل رفع بلاطة الجسر وإصلاح مناطق الفواصل الداخلية وتغيير مساند التحميل مع إصلاح الخرسانات المتضررة ومعالجة حديد التسليح بها أو استبداله، ومن المقرر أن يبدأ إصلاح هذا الموقع خلال أسبوعين بعد أخذ التصاريح.

كما كشف الغامدي عن اعتماد إصلاح 22 جسرا في المنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية تجاوزت 38 مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها 332 جسرا من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، موضحاً أن المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح ستشمل عدد 5 جسور بتقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) وعدد 5 جسور تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل، ثم إصلاح جسر تقاطع صفوى المطار وجسري صفوى وجسري رأس الغار بطريق الجبيل وجسري تقاطع طريق أبو حدرية الخفجي مع طريق أبو حدرية حفر الباطن، مبينا أنه يجري العمل حاليا على إصلاح جسري الأنابيب على طريق أبو حدرية.