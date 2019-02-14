شكرا لقرائتكم فيديو.. نائب أمير الرياض بعد تدشين الملك سلمان لمشاريع المنطقة: نتمنى من الله أن نكون على قدر المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرى الإعلامي عادل أبو حيمد، لقاء مع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على هامش تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاريع التنموية في الرياض.

وقال الإعلامي أبو حيمد: إنه تشرف بتقديم هذه المناسبة الغالية علينا بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونهنئكم ونهنئ أمير المنطقة على هذه المشاريع الطيبة.

وقال نائب أمير الرياض: “الحمد لله الليلة هذه تشرفنا وتشرفت الإمارة بتشريف سيدها وباني أساسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتدشين المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع وافتتاح مشاريع أخرى، كما تشرفنا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين يولون أكبر اهتمام للمنطقة ولمشاريعها، كما يولونها لجميع المناطق على مستوى المملكة”.

وأضاف نائب أمير الرياض: “نتمنى من الله أن نكون على قدر المسؤولية التي يولونها لنا، ونكون على قدر الاهتمام الذي يولونه لنماء هذه المنطقة”.

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