الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم الهوية ” رابط الحصول على الضمان الاجتماعي...

تستمر المملكة العربية السعودية في طرح العديد من برامج المساعدات لجميع المواطنين السعوديين الغير قادرين، يأتي المساعدة المقطوعة 1440 ضمن تلك البرامج التي تساعد محدوي الدخل على الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وفواتير الكهرباء فضلا على برنامج الضمان الاجتماعي 1440 الذي يقدم نفس الخدمات للمواطنين، لذا أصبح الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي ضمن الأشياء الأكثر بحثا بالمملكة العربية السعودية على شبكات الإنترنت وخاصة لطبقة محدوي الدخل، ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة والواجب توفرها في جميع المواطنين المقيمين في السعودية ويرغبون في الحصول على القيمة المادية للضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة.

ونظرا لأن المملكة السعودية قد وضعت برنامج الإصلاح الإقتصادي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 قد يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار لجميع المواد الغذائية وجميع المنتجات الأخرى والوقود.

كيفية الحصول على المساعدات المقطوعة 1440

يمكن لجميع المواطنين الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية للتعرف على الفئات التي يمكنها الاستفادة من المساعدة المقطوعة:

الأسر السجناء.

الأرملة والمطلقة.

الأسر ذات الدخل المنخفض.

الأيتام.

الأسر دون الأب أو أهليها.

حالات العجز المؤقت.

شروط المساعدة المقطوعة 1440

أن تكون الأسرة ذات دخل محدود.

أن تكون لن تشمل صرف الضمان الاجتماعي.

أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

استعلام المساعدات المقطوعة 1440

عن طريق رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل رقم الهوية والاستعلام عن المساعدات المقطوعة أو الضمان الاجتماعي أو الاتصال عبر هذا الرقم 8001222777.