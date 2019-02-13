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عروض نستو الرياض الأربعاء 13 فبراير 2019 حتى 20 فبراير

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عروض نستو الرياض الأربعاء 13 فبراير 2019 ولمدة أسبوع نقدمها لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية حيث ننقل لكم أفضل العروض، يقوم هايبر نستو الرياض بعمل العديد من العروض الأسبوعية ولكن في هذا الأسبوع العروض مختلفة حيث قام هايبر نستو ترين مول بالعزيزية الرياض بعمل عروض جديدة هي عروض ال 5 ريال حيث توجد الكثير من السلع المنزلية بسعر 5 ريال وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تلك العروض واصفين إياها بالعروض الجنونية، وتلك العروض ذات سعر ال 5 ريال تشمل الدواجن المجمدة وبعض الأجبان والخضروات والعديد من السلع الأخرى، ومن خلال هذا المقال ننشر لكم عروض نستو الرياض الأسبوعية.

عروض نستو الرياض

تبدأ عروض هايبر نستو في المملكة في كل يوم أربعاء من كل أسبوع، حيث يتم تغيير العرض في كل أسبوع، فمدة العرض أسبوعياً واحداً فقط، ولكن ينبغي أن ينتبه الزائر أو المشتري إلى أن العروض الخاصة باللحوم الطازجة أو المبردة أو الأسماك أو الخضروات تكون لمدة أربعة أيام فقط أي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت فقط.

أما العروض على السلع الأخرى فتكون طوال الأسبوع، وهناك العديد من المنتجات في العرض الخاص بالأسبوع الحالي تشمل منتجات للطعام ومنتجات لتنظيف المنزل ومنتجات أخرى لكل الأغراض المنزلية بالإضافة إلى عروض كبيرة على الأدوات والأجهزة المنزلية، والآن إليكم صور عروض نستو الرياض 13 فبراير وأهم العروض الجديدة في الرياض.

عروض نستو الرياض

عروض نستو الرياض

عروض الخضروات

عروض نستو الرياض

اجهزة

عروض نستو الرياض

جوالات

عروض نستو الرياض

عروض جديدة

عروض نستو الرياض

عروض الأجهزة

عروض نستو الرياض

لعب أطفال

عروض نستو الرياض

مكياج

عروض نستو الرياض

أدوات منزلية

عروض نستو الرياض

أدوات مدرسية

عروض نستو الرياض

البشرة

عروض نستو الرياض

الشعر

عروض نستو الرياض

منظفات

 

الكلمات الدلائليه

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