شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بداء تُزيل تعديات بمساحة 75 ألف متر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)أزالت بلدية بداء بحضور لجنة التعديات المكونة من مركز الإمارة والزراعة والشرطة، اليوم (الأربعاء)، 25 موقعاً من التعديات، تمثلت في عقوم ترابية وبتر وعلامات حديدية، بمساحة إجمالية بلغت 75 ألف متر مربع.
صرح بذلك لـ«الخليج 365»، رئيس بلدية بداء المهندس محمود العطوي، مؤكداً حرص البلدية على إزالة جميع التعديات ومتابعتها، وفرض الغرامات النظامية حيال ذلك.
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