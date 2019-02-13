السعودية | المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

‎ استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السراي الحكومي ببيروت، اليوم، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال لدولة رئيس الوزراء اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة.

كما جرى بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه جرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الملفات والقضايا، ومنها التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية, مشيرًا إلى التحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي.

ثم تلى السفير بيانًا أعلن فيه أنه “نظراً لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى”.